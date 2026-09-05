Атака РФ на Миколаїв: постраждали чоловік і дівчина

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Миколаїв. Фото: ДСНС Миколаївщини

Російські війська 4 вересня та в ніч проти 5 вересня неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів Миколаєва. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Також відомо про двох постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу, 5 вересня.

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Рятувальник на місці атаки РФ у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки РФ на Миколаїв

За даними ДСНС, російські війська неодноразово атакували один із торговельних центрів Миколаєва безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Зазначається, що через небезпеку особовий склад рятувальників неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, надзвичайники поверталися до ліквідації наслідків атаки РФ.

У ДСНС наголосили, що під ударом знову опинився об’єкт цивільної інфраструктури. Йдеться про місце, куди приходили цивільні.

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"2 людей постраждали внаслідок російських атак. 4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів міста. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Це знову був об’єкт цивільної інфраструктури — місце, куди ще вчора приходили звичайні люди", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували Кам’янське Дніпропетровської області, завдавши ударів по промисловому підприємству. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще п’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них — 30-річна жінка у реанімації.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 5 вересня вибухи пролунали у Дніпрі та Кам’янському. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі, що рухалися у напрямку обох міст. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удар по промисловому підприємству в Кам’янському.