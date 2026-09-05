Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували ТЦ у Миколаєві: постраждали 2 людини

Росіяни атакували ТЦ у Миколаєві: постраждали 2 людини

Ua ru
5 вересня 2026 08:37
Атака РФ на Миколаїв: постраждали чоловік і дівчина
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Миколаїв. Фото: ДСНС Миколаївщини

Російські війська 4 вересня та в ніч проти 5 вересня неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів Миколаєва. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Також відомо про двох постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу, 5 вересня.

Реклама
Атака РФ на Миколаїв
Рятувальник на місці атаки РФ у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки РФ на Миколаїв

За даними ДСНС, російські війська неодноразово атакували один із торговельних центрів Миколаєва безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих  — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Зазначається, що через небезпеку особовий склад рятувальників  неодноразово відводили на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, надзвичайники поверталися до ліквідації наслідків атаки РФ.

У ДСНС наголосили, що під ударом знову опинився об’єкт цивільної інфраструктури. Йдеться про місце, куди приходили цивільні.

Читайте також:

"2 людей постраждали внаслідок російських атак. 4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів міста. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Це знову був об’єкт цивільної інфраструктури — місце, куди ще вчора приходили звичайні люди", — йдеться у повідомленні ДСНС.

null
Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували Кам’янське Дніпропетровської області, завдавши ударів по промисловому підприємству. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще п’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них — 30-річна жінка у реанімації.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 5 вересня вибухи пролунали у Дніпрі та Кам’янському. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі, що рухалися у напрямку обох міст. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удар по промисловому підприємству в Кам’янському.

Миколаїв обстріли Миколаївська область війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації