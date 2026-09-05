Атака РФ на Николаев: пострадали мужчина и девушка

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Николаев. Фото: ГСЧС Николаевской области

Российские войска 4 сентября и в ночь на 5 сентября неоднократно наносили удары беспилотниками по одному из торговых центров Николаева. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Также известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 5 сентября.

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Спасатель на месте атаки РФ в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области

Последствия атаки РФ на Николаев

По данным ГСЧС, российские войска неоднократно атаковали один из торговых центров Николаева с помощью беспилотников. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Отмечается, что из-за опасности личный состав спасателей неоднократно отводили на безопасное расстояние. Как только ситуация позволяла, спасатели возвращались к ликвидации последствий атаки РФ.

В ГСЧС подчеркнули, что под ударом вновь оказался объект гражданской инфраструктуры. Речь идет о месте, куда приходили мирные жители.

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"Два человека пострадали в результате российских атак. 4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров города. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка. Это снова был объект гражданской инфраструктуры — место, куда еще вчера приходили обычные люди", — говорится в сообщении ГСЧС.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Каменское Днепропетровской области, нанеся удары по промышленному предприятию. В результате атаки погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения. Трое пострадавших находятся в больнице, среди них — 30-летняя женщина в реанимации.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 5 сентября взрывы прогремели в Днепре и Каменском. Перед этим Воздушные силы сообщали о скоростных целях, двигавшихся в направлении обоих городов. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударе по промышленному предприятию в Каменском.