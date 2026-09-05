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Главная Новости дня Силы обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины в течение 4 дней

Силы обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины в течение 4 дней

Ua ru
5 сентября 2026 00:20
Эксклюзив
Прекращение огня между Украиной и Россией с 5 по 8 сентября — что известно
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины на фронте в течение четырtх дней. В то же время Украина ожидает ответа от российской стороны относительно прекращения огня также в воздухе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники, а также на "Украинскую Правду" и "РБК-Украина".

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Что известно о возможном временном прекращении огня между Украиной и РФ

По данным источников Новини.LIVE, режим тишины на фронте будет действовать с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Информацию также подтвердил высокопоставленный собеседник «Украинской правды» в силовом блоке. Однако официальных сообщений от военного руководства пока нет.

Также отметим, что помимо режима прекращения огня на фронте, может быть еще и перемирие в воздухе. По словам источника РБК-Украина, Украина сейчас ждет ответа от России.

"Обсуждалось прекращение огня в воздухе. Соответственно, американцы должны были обсудить это с россиянами. Это устоявшаяся практика на время дипломатических встреч, когда мы не наносим удары по ним, а они — по Украине, и это в определенных географических и временных рамках. Посмотрим в течение этой ночи, какой именно ответ русские дали американцам на это", — сообщил источник.

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Отметим, что сейчас уже наступило 5 сентября, и по состоянию на 00:20 в Киеве и нескольких других областях объявлена тревога из-за угрозы применения дронов. В частности, в Киеве были слышны взрывы. Поэтому на данный момент режима тишины в воздухе пока нет.

Вибухи у Києві 5 вересня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Почему возможно временное перемирие

Как сообщали Новини.LIVE, в эти выходные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев для переговоров о прекращении войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американцы сначала посетят Москву, а затем в воскресенье прибудут в Киев. Он сообщил, что на время их визитов Украина не будет наносить воздушные удары по России и ожидает от Москвы "зеркального перемирия".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам сообщил, что Уиткофф и Кушнер привезут в Киев и Москву предложение о прекращении войны. Он допустил, что есть неплохие шансы на успех.

война в Украине Россия мирные переговоры режим тишины прекращение огня
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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