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Главная Новости дня Уиткофф и Кушнер отправляются в Киев: подробности от Зеленского

Уиткофф и Кушнер отправляются в Киев: подробности от Зеленского

Ua ru
4 сентября 2026 19:14
Зеленский назвал дату визита Уиткоффа и Кушнера в Киев
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев уже в воскресенье, 6 сентября. При этом сначала они посетят Москву.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в пятницу, 4 сентября, передает Новини.LIVE.

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Кушнер и Виткофф посетят Украину

"Сегодня уже четко определено, чтоамериканские представители в ближайшие дни будут в Украине и побывают в России. Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье — Киев", — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина готовится к этому визиту. Кроме того, сегодня состоялось совещание с дипломатической командой — с теми, кто работает со США.

Зеленский заявил, что украинцы обеспечат нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы американские переговорщики могли безопасно прибыть в Москву. Он уточнил, что Украина заботится именно о них, а не о РФ.

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"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить затишье без своих воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", — говорит глава государства.

Зеленский заявил, что цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. По его словам, необходимо искать реальные варианты, как довести войну до конца.

Ответ на российские удары

Зеленский утвердил предложения СБУ и ВСУ по ответным мерам на удары, которые россияне наносят по украинским городам.

"Сегодня, к сожалению, был удар по Киеву. Уже двенадцать человек ранены. Весь день наносились удары по Киевской области, Харькову, Сумам, Херсону, Одессе, городам Днепропетровской и Донецкой областей. Наши воины найдут, как ответить России на все это, мы выберем подходящий момент для ответа", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent, первый официальный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев оказался под вопросом. Американская сторона обеспокоена вопросами безопасности из-за регулярных массированных российских атак на столицу, а также возможных проблем с логистикой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что США и Украина обсуждают возможность получения Киевом лицензий на налаживание собственного производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Владимир Зеленский война Украина Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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