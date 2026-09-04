Зеленський назвав дату візиту Віткоффа та Кушнера до Києва

Володимир Зеленський. Фото: кадро з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Київ уже в неділю, 6 вересня. Водночас спочатку вони здійснять візит до Москви.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у пʼятницю, 4 вересня, передає Новини.LIVE.

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Кушнер та Віткофф відвідають Україну

"Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", — розповів Зеленський.

За його словами, Україна готується до цього візиту. Крім того, сьогодні була нарада з дипломатичною командою — з тими, хто працює зі Штатами.

Зеленський заявив, що українці забезпечать нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб американські переговорники могли безпечно прибути до Москви. Він уточнив, що Україна піклується саме про них, а не про РФ.

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"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом", — каже глава держави.

Зеленський заявив, що мета — це максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. За його словами, необхідно шукати реальні варіанти, як війну спрямувати до закінчення.

Відповідь на російські удари

Зеленський затвердив СБУ та ЗСУ пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по українських містах.

"Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже дванадцять людей поранені. Увесь день удари по Київщині, Харкову, Сумах, Херсону, Одесі, містах Дніпровщини, Донеччини. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це, ми оберемо правильний час для відповіді", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Kyiv Independent, перший офіційний візит Віткоффа та Кушнера до Києва опинився під питанням. Американська сторона занепокоєна безпекою через регулярні масовані російські атаки на столицю, а також можливі проблеми з логістикою.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Штати та Україна обговорюють можливість отримання Києвом ліцензій для налагодження власного виробництва ракет-перехоплювачів до систем Patriot.