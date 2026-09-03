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Головна Новини дня Рубіо: США та Україна обговорюють ліцензії на виробництво Patriot

Рубіо: США та Україна обговорюють ліцензії на виробництво Patriot

Ua ru
3 вересня 2026 07:43
Ракети Patriot для України: США обговорюють ліцензію на виробництво
Американський лідер Дональд Трамп та державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо можливої передачі Києву ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання вже обговорюється, однак запуск виробництва в Україні може потребувати кількох років. Також відомо — Вашингтон і Київ розглядають можливість використання Сполученими Штатами українських технологій у сфері безпілотних систем.

Про це він сказав в ефірі радіошоу Браяна Кілміда, передає Новини.LIVE.

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Рубіо розповів про переговори щодо Patriot

В ефірі радіошоу Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон і Київ обговорюють можливість надання Україні ліцензій для виробництва ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Держсекретар США зазначив, що це питання наразі перебуває на етапі переговорів. Водночас він наголосив, що навіть у разі ухвалення відповідного рішення Україна не зможе швидко перейти до масштабного виробництва.

Марко Рубіо заявив, що для налагодження випуску такого складного озброєння знадобиться значний час. Зокрема, йдеться про створення необхідних виробничих потужностей, що може зайняти роки.

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Водночас, коментуючи звернення президента України Володимира Зеленського щодо ракет Patriot перед зимою, держсекретар Сполучених Штатів сказав, що попит на такі перехоплювачі значно зріс у всьому світі.

Американський політик підтвердив — потреба в цих ракетах є не лише в України. На них також є попит в інших країнах, зокрема на Близькому Сході.

Водночас США мають враховувати власні потреби та забезпечувати достатній рівень запасів для своєї оборони. Він наголосив, що Вашингтон продовжує допомагати Україні в межах доступних Сполученим Штатам можливостей та ресурсів.

Також, під час ефіру державний секретар США також підтвердив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо можливого використання американською стороною українських технологій у сфері безпілотників.

Новини.LIVE писали, що американські війська в Європі мають суттєвий дефіцит сучасних засобів протиракетної оборони, зокрема перехоплювачів для комплексів Patriot. Така ситуація посилює занепокоєння щодо здатності країн НАТО протистояти можливій російській агресії.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала обмежену кількість ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, а також боєприпаси AIM. Проте український лідер Володимир Зеленський не уточнив кількість ракет та країну-постачальницю.

США безпілотники війна в Україні Patriot Марко Рубіо
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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