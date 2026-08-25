Зеленський підтвердив нові поставки ракет для Patriot і AIM

ЗРК Crotale. Фото: Міноборони Франції

Україна отримала невелику партію ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та ракети AIM. Також підтверджено постачання кількох комплексів ППО Crotale і ракет до них. Точну кількість ракет та державу-постачальницю президент Володимир Зеленський не назвав.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про поставку систем Crotale

За словами Зеленського, Україна отримала підтвердження щодо передачі кількох систем Crotale та ракет до них. Яка саме держава надасть це озброєння, глава держави не уточнив.

"Ми отримали, не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО "Crotale" і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети", — сказав Зеленський.

Президент також підтвердив, що Україна отримала певну кількість ракет для Patriot. Водночас точну кількість він не назвав.

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"І ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки — не можу сказати, але трішки", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібно більше ракет для посилення протиповітряної оборони.

Що відомо про Crotale та AIM

Crotale — французький зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для знищення повітряних цілей на малих і середніх висотах.

Натомість AIM — це сімейство керованих ракет, призначених для ураження повітряних цілей. Окремі модифікації цих ракет можуть використовуватися наземними системами протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE писали, що 22 серпня Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон домовилися про постачання Україні французьких ракет. Сторони обговорили постачання французького озброєння, посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні кроки та фінансування української оборони.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генералом Кітом Келлогом у Києві. Сторони обговорили посилення російських атак по інфраструктурі та цивільному населенню, а також потребу України в додаткових перехоплювачах для систем Patriot.