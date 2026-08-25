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Главная Новости дня Украина получила партию ракет для системы Patriot

Украина получила партию ракет для системы Patriot

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 14:47
Зеленский подтвердил новые поставки ракет для систем Patriot и AIM
ЗРК Crotale. Фото: Минобороны Франции

Украина получила небольшую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и ракет AIM. Также подтверждена поставка нескольких комплексов ПВО Crotale и ракет к ним. Точное количество ракет и страну-поставщика президент Владимир Зеленский не назвал.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, передают Новини.LIVE.

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Что известно о поставке систем Crotale

По словам Зеленского, Украина получила подтверждение о передаче нескольких систем Crotale и ракет к ним. Какое именно государство предоставит это вооружение, глава государства не уточнил.

"Мы получили, не буду говорить, от какого государства, подтверждение о поставке нескольких систем ПВО "Crotale" и ракет к ним. А также мы получили ракеты AIM. Это очень важные для нас ракеты", — сказал Зеленский.

Президент также подтвердил, что Украина получила определенное количество ракет для Patriot. В то же время точное количество он не назвал.

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"И ещё немного поступило ракет Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше ракет для усиления противовоздушной обороны.

Что известно о Crotale и AIM

Crotale — французский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для уничтожения воздушных целей на малых и средних высотах.

В свою очередь, AIM — это семейство управляемых ракет, предназначенных для поражения воздушных целей. Отдельные модификации этих ракет могут использоваться наземными системами противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 августа Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о поставках Украине французских ракет. Стороны обсудили поставки французского вооружения, укрепление противовоздушной обороны Украины, дипломатические шаги и финансирование украинской обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в Киеве. Стороны обсудили усиление российских атак по инфраструктуре и гражданскому населению, а также потребность Украины в дополнительных перехватчиках для систем Patriot.

Владимир Зеленский оружие ПВО ракеты Patriot
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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