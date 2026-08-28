Європа відчуває нестачу ракет Patriot

ППО Patriot. Фото: Reuters

Армія США в Європі відчуває гостру нестачу сучасних протиракетних комплексів, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Це, у свою чергу, викликає побоювання щодо вразливості країн НАТО перед потенційним російським нападом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про дефіцит ракет Patriot у Європі

Представник Міноборони США повідомив виданню, що найбільш тривожним є дефіцит ракет-перехоплювачів для ППО Patriot, які здатні збивати російські балістичні ракети.

У свою чергу представник НАТО також підтвердив, що американські та натовські сили в Європі мають низький рівень запасів цих ракет.

За словами представника Пентагону, у разі, якщо Росія завдасть ударів балістичними ракетами, наприклад, по військовому штабу чи електростанції, тоді НАТО може опинитися в ситуації, аналогічній тій, в якій опинилася Україна, що відчуває нестачу засобів захисту.

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Один із співрозмовників зазначає, що у американських військових у Європі недостатньо ракет, щоб зупинити можливу тривалу ракетну атаку. Їхні можливості щодо захисту "дуже обмежені" навіть у разі поодинокого ракетного удару або російської ракети, яка випадково раптом відхилиться від курсу.

Ці наслідки виникли після того, як президент США Дональд Трамп вирішив розпочати війну проти Ірану, якій сьогодні, 28 серпня, виповнилося рівно шість місяців.

Після початку конфлікту запаси американських ракет у Європі були перекинуті на Близький Схід, де США та їхні союзники в Перській затоці розгорнули значну кількість перехоплювачів, зокрема ракет Patriot, щоб збивати іранські дрони та ракети.

Європейські та натовські чиновники заявляють, що Росія може бути здатна атакувати країни Альянсу до 2030 року. Прогнозується, що до того часу запаси ракет Patriot відновляться. Водночас війна Росії проти України може завадити їй здійснити ракетний удар по Європі, оскільки для Москви буде складно вести повітряну війну на два фронти.

Водночас полковник армії США Мартін О’Доннелл заявив, що твердження про те, що кількість ракет Patriot у Європі перевищує критичну позначку, — "просто не відповідає дійсності".

За його словами, НАТО здатне "відбивати удари" і має в своєму розпорядженні достатню кількість зенітних боєприпасів як для самооборони, так і для передачі їх Україні.

Речник Пентагону Шон Парнелл також заявив у четвер, що твердження про нестачу боєприпасів у США «є неправдивими».

"У нас є все необхідне для нанесення удару в той час і в тому місці, які обере президент. У рамках кількох бойових командувань ми вже успішно провели операції, зберігаючи при цьому великий і готовий до застосування арсенал для захисту нашого народу та наших інтересів", — сказав Парнелл.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україні потрібно отримати від США хоча б 5% їхніх запасів ракет-перехоплювачів для Patriot, щоб пережити зиму. Причому у разі отримання 10% Україна зможе повністю відбити ракетні атаки Росії.

Також ми писали, що днями Україна отримала невелику партію ракет для ППО Patriot та ракет AIM.