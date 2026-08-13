Зеленський: Україні потрібно 5% ракет Patriot США, щоб пережити зиму

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно отримати від Сполучених Штатів Америки хоча б 5% від їхніх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot, щоб пережити зиму. За його словами, 10% необхідно для повного знешкодження російського балістичного терору.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю CNN, передає Новини.LIVE.

Потреба України у ракетах до Patriot

Зеленський зазначив, що щодня проводить багато телефонних розмов та укладає непрозорі домовленості з союзниками щодо ракет до ППО.

За словами глави держави, нині в розпорядженні Сил оборони залишився лише 1% від необхідної кількості перехоплювачів. Порівняно з 2025 роком кількість ракет зменшилася у два з половиною рази, тоді як Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, аніж раніше.

"Цього року у нас у два з половиною рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше", — каже Зеленський.

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"Щоночі відбуваються атаки, і чотири-п’ять разів на місяць у нас відбуваються масовані атаки... жахливі ночі. Дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися", — наголосив глава держави.

Видання пише, що у світі є дефіцит ракет через війну США з Іраном, але найгостріше його відчуває Україна.

Ситуація з постачанням ускладнюється суперечливими сигналами з Вашингтона. Хоча президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі декларував готовність надати Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет Patriot, пізніше він висловив сумніви щодо цієї ініціативи.

"Я сподіваюся, що отримаю це. У мене зараз немає 5% і в мене немає такого сприйняття. І це для мене великий виклик, один з найбільших, які я мав з самого початку цієї війни", — каже Зеленський.

Він також розповів, що неодноразово звертався до Білого дому з проханням посилити підтримку України системами Patriot. Водночас президент не став розголошувати деталі своїх останніх переговорів із представниками адміністрації Трампа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час Українського молодіжного форуму, Росія зрештою буде змушена припинити війну. За його словами, Україна та міжнародні партнери мають спільний план.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс попросив президента Зеленського утриматися від ударів по нафтових танкерах Росії у Чорному морі. У Вашингтоні побоюються, що такі атаки можуть вплинути на стабільність світового енергетичного ринку та завдати збитків американським компаніям.