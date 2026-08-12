Зеленський заявив про план, який змусить Путіна зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін буде змушений зупинити війну проти України. За його словами, Україна разом із партнерами має спільний план дій, спрямований на тиск на російського президента. Водночас Зеленський наголосив на необхідності утримувати фронт, посилювати ППО та завдавати ударів у відповідь.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час Українського молодіжного форуму.

Зеленський розповів про план завершення війни

За словами президента, Україна разом із міжнародними партнерами вже визначила необхідні дії для того, щоб чинити тиск на Путіна та домогтися припинення війни. Він наголосив, що йдеться саме про спільний план із партнерами.

Розповідаючи про напрацьовану стратегію, Зеленський зазначив, що українська сторона розуміє, які кроки необхідно робити для досягнення цієї мети:

"Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього (Путіна, — Ред.) тиск", — каже президент.

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За словами Зеленського, важливою умовою реалізації цього плану є здатність Сил оборони України утримувати фронт. Це, як зазначив президент, дає йому можливість вести сильний діалог із противником.

Водночас він пояснив, що за недостатньо сильної ситуації на полі бою переговори можуть перетворитися на надмірні компроміси, які не відповідають інтересам України.

"Це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом", — розповів він.

Яка стратегія України

Зеленський наголосив, що головна стратегія України зараз полягає у протидії стратегії Путіна. За його словами, російський диктатор планує збільшити мобілізацію та залучити до армії якомога більше людей.

У зв'язку з цим президент закликав міжнародних партнерів України масштабувати підтримку, особливо у сфері протиповітряної оборони. Серед завдань Сил оборони він також назвав удари у відповідь.

Окремо Зеленський заявив про необхідність перенести війну на територію Росії. За його словами, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та чинити тиск на російську владу. Свою позицію президент сформулював так:

"Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу", — резюмував президент.

Новини.LIVE інформували, що 12 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив про звільнення українськими військовими 745 кв. км території на Олександрівському напрямку. Під контроль України повернули 26 населених пунктів, а російські війська зазнали значних втрат. За даними президента, загинули щонайменше 9550 окупантів, ще понад 6600 були поранені.

Новини.LIVE також писали, що українські сили вночі 12 серпня завдали удару по об'єктах російської військово-морської бази в Новоросійську, розташованій понад 300 км від лінії фронту. Для атаки використали ракети "Нептун", морські безпілотники та реактивні дрони "Паляниця". Уражено об'єкти ППО, причали та портову інфраструктуру.