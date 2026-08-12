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Головна Новини дня Зеленський: звільнено 745 км кв на Олександрівському напрямку

Зеленський: звільнено 745 км кв на Олександрівському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 16:43
ЗСУ звільнили 745 км кв і 26 сіл: Драпатий назвав деталі
Термінова новина

Українські військові за час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули під контроль України 26 населених пунктів. За цей період російські війська зазнали значних втрат — щонайменше 9550 окупантів загинули, ще понад 6600 дістали поранення.

Про це президент Зеленський написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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