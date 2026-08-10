Зеленський заявив про удар по об’єкту РФ у Тобольську

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Українські Сили оборони уразили ще один об’єкт російської нафтопереробної галузі в Тобольську, що в Сибіру. За словами президента Володимира Зеленського, відстань до цілі перевищує 2,5 тисячі кілометрів.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Українські дипстрайки дісталися Сибіру

Президент назвав ураження об’єкта в Тобольську черговим досягненням українських військових. Він наголосив, що значна відстань до цілі демонструє розширення можливостей українських далекобійних ударів.

Зеленський зазначив, що Україна продовжить завдавати таких ударів, які, на його думку, мають показувати Росії необхідність завершення війни.

"Буде більше українських дипстрайків", — заявив президент, подякувавши військовим за влучність.

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Глава держави також повідомив, що Україна має дані внутрішніх опитувань у Росії, які нібито свідчать про збільшення кількості росіян, що прагнуть завершення війни.

За словами Зеленського, Київ прагне зробити цей запит ще відчутнішим, щоб російське керівництво усвідомило відсутність альтернативи миру.

Президент також заявив, що Росія вперше в історії не має "безпечного стратегічного тилу", а для продовження війни змушена отримувати додаткові ресурси, зокрема від Північної Кореї.

Новини.LIVE писали, що 10 серпня Сили оборони України атакували нафтохімічне підприємство "Тобольскнефтехим" у російському Тобольську Тюменської області. За попередніми даними, унаслідок удару було уражено центральну газофракціонуючу установку заводу.

Новини.LIVE інформували, що на Лиманському напрямку українські прикордонники спільно з бійцями 115-ї окремої механізованої бригади знищили 124 російські безпілотники. Серед ліквідованих дронів — 114 ударних і 10 розвідувальних апаратів різних типів. Це не дозволило противнику використати їх для завдання ударів та ведення розвідки.