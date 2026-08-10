Зеленский заявил об ударе по объекту РФ в Тобольске

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Украинские Силы обороны нанесли удар по еще одному объекту российской нефтеперерабатывающей промышленности в Тобольске, что в Сибири. По словам президента Владимира Зеленского, расстояние до цели превышает 2,5 тысячи километров.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Украинские дальнобойные удары дошли до Сибири

Президент назвал поражение объекта в Тобольске очередным достижением украинских военных. Он подчеркнул, что значительное расстояние до цели демонстрирует расширение возможностей украинских дальнобойных ударов.

Зеленский отметил, что Украина продолжит наносить такие удары, которые, по его мнению, должны показать России необходимость завершения войны.

"Будет больше украинских ударов с большого расстояния", — заявил президент, поблагодарив военных за меткость.

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Глава государства также сообщил, что Украина располагает данными внутренних опросов в России, которые якобы свидетельствуют об увеличении числа россиян, стремящихся к завершению войны.

По словам Зеленского, Киев стремится сделать этот спрос еще более ощутимым, чтобы российское руководство осознало отсутствие альтернативы миру.

Президент также заявил, что Россия впервые в истории не имеет "безопасного стратегического тыла", а для продолжения войны вынуждена получать дополнительные ресурсы, в частности от Северной Кореи.

Новини.LIVE сообщали, что 10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтехимическому предприятию "Тобольскнефтехим" в российском Тобольске Тюменской области. По предварительным данным, в результате удара была поражена центральная газофракционирующая установка завода.

Новини.LIVE писали, что на Лиманском направлении украинские пограничники совместно с бойцами 115-й отдельной механизированной бригады уничтожили 124 российских беспилотника. Среди уничтоженных дронов — 114 ударных и 10 разведывательных аппаратов различных типов. Это не позволило противнику использовать их для нанесения ударов и ведения разведки.