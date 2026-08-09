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Главная Новости дня На Лиманском направлении пограничники уничтожили 124 дрона РФ

На Лиманском направлении пограничники уничтожили 124 дрона РФ

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 15:37
Лиманское направление: пограничники уничтожили 124 дрона РФ
Российский дрон, уничтоженный украинскими пограничниками. Фото: кадр из видео

На Лиманском направлении украинские пограничники совместно с военнослужащими 115-й ОМБр уничтожили 124 российских дрона. Среди них было 114 ударных и 10 разведывательных беспилотников различных типов. Уничтожение БпЛА позволило не допустить их использования для нанесения ударов и ведения разведки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 9 августа.

Какие дроны пограничники уничтожили на Лиманском направлении

В ГПСУ отметили, что речь идет о результатах работы за июль 2026 года на Лиманском участке.

Военнослужащие расчетов РЛС подразделения "Серебряная тройка" совместно с охотниками подразделения и зенитно-ракетным дивизионом 115-й отдельной механизированной бригады уничтожили 124 дрона противника.

Среди них — 114 ударных беспилотников:

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  • 62 "Герберы";
  • 23 "Молнии";
  • 18 "Ланцетов";
  • 10 "Шахедов";
  • 1 "Италмас".

Также украинские военные уничтожили 10 разведывательных БпЛА:

  • 4 ZALA;
  • 3 "Орлана";
  • 2 КВО;
  • 1 SuperCam.

В Государственной пограничной службе подчеркнули, что за цифрой в 124 уничтоженных дронов стоит конкретный результат работы военных. По оценке ведомства, противник не получил часть разведывательной информации, а десятки ударных беспилотников не достигли своих целей.

"За сухой цифрой 124 — то, что на самом деле имеет значение: враг не получил часть разведданных, а десятки ударных дронов не поразили позиции и не разрушили жизнь в тылу", — отметили в ГПСУ.

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Скриншот сообщения ГПСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 9 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду российских объектов противовоздушной обороны и радиолокационных станций в Краснодарском крае, Ростовской области и оккупированном Крыму. Среди целей — ЗРК С-400 "Триумф", "Панцирь" и "Тор", а также РЛС "Каста" и "Подлет". Также в Перекопе был поражен склад материально-технического обеспечения российского подразделения, а степень ущерба в настоящее время уточняется.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 августа украинские дроны атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, после чего на предприятии вспыхнул пожар. В Минобороны Украины отметили, что НПЗ принадлежит "Роснефти", имеет мощность около 8,5 млн тонн нефти в год и обеспечивает топливом потребности российских войск.

пограничники потери оккупантов удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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