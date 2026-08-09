Лиманський напрямок: прикордонники знищили 124 дрони РФ

Російський дрон, який знищили українські прикордонники. Фото: кадр з відео

На Лиманському напрямку українські прикордонники разом із військовослужбовцями 115-ї ОМБр знищили 124 російські дрони. Серед них були 114 ударних та 10 розвідувальних безпілотників різних типів. Знищення БпЛА дозволило не допустити їх використання для ударів і розвідки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України у неділю, 9 серпня.

Які дрони прикордонники знищили на Лиманському напрямку

У ДПСУ зазначили, що йдеться про результати роботи за липень 2026 року на Лиманському відтинку.

Військовослужбовці розрахунків РЛС підрозділу "Срібна трійка" разом із мисливцями підрозділу та зенітно-ракетним дивізіоном 115-ї окремої механізованої бригади знищили 124 дрони противника.

Серед них — 114 ударних безпілотників:

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62 "Гербери";

23 "Молнії";

18 "Ланцетів";

10 "Шахедів";

1 "Італмас".

Також українські військові знищили 10 розвідувальних БпЛА:

4 ZALA;

3 "Орлани";

2 КВО;

1 SuperCam.

У Державній прикордонній службі наголосили, що за цифрою у 124 знищених дрони стоїть конкретний результат роботи військових. За оцінкою відомства, противник не отримав частину розвідувальної інформації, а десятки ударних безпілотників не досягли своїх цілей.

"За сухою цифрою 124 — те, що насправді має значення: ворог не отримав частину розвідданих, а десятки ударних дронів не влучили по позиціях і не зруйнували життя в тилу", — зазначили у ДПСУ.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 9 серпня 2026 року Сили оборони України уразили низку російських об’єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій у Краснодарському краї, Ростовській області та окупованому Криму. Серед цілей — ЗРК С-400 "Тріумф", "Панцир" і "Тор", а також РЛС "Каста" та "Подльот". Також у Перекопі уразили склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу, а ступінь збитків наразі уточнюється.

Новини.LIVE також писали, що 8 серпня українські дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. У Міноборони України зазначили, що НПЗ належить "Роснєфті", має потужність близько 8,5 млн тонн нафти на рік та забезпечує паливом потреби російських військ.