Україна уразила російські ППО та РЛС у Краснодарському краї й Криму

Вибух в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 9 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів російської армії на півдні РФ та в окупованому Криму. Серед уражених цілей — позиції зенітних ракетних комплексів С-400, "Панцир" і "Тор", а також радіолокаційні станції.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Які російські об'єкти уразили

За даними військових, у районі Геленджика Краснодарського краю РФ уражено позицію ЗРК С-400 "Тріумф".

Також українські військові завдали ударів по російських засобах протиповітряної оборони:

ЗРК "Панцир" у Єйську Краснодарського краю;

у Єйську Краснодарського краю; ЗРК "Тор" у Пудовому Ростовської області;

у Пудовому Ростовської області; РЛС "Каста" у Лантоновому Ростовської області;

у Лантоновому Ростовської області; РЛС "Подльот" у Головатовці Ростовської області.

Крім того, Сили оборони повідомили про ураження складу матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в Перекопі на тимчасово окупованій території Криму.

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Ступінь завданих російським військам збитків наразі уточнюється.

Що відомо про уражені системи

С-400 "Тріумф" — російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для знищення повітряних цілей. Його використовують, зокрема, для прикриття важливих військових об'єктів.

"Панцир" і "Тор" належать до засобів протиповітряної оборони ближньої дії. Вони призначені для захисту військ та об'єктів від літаків, безпілотників, крилатих ракет та інших повітряних цілей.

Радіолокаційні станції "Каста" та "Подльот" використовуються російськими військами для виявлення та супроводу повітряних цілей. Їх ураження може впливати на роботу системи виявлення повітряних загроз, однак конкретний вплив нині не уточнюється.

У Силах оборони заявили, що й надалі проводитимуть операції, спрямовані на зниження воєнного потенціалу Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант" у Геленджику. Комплекс, який перебував на території військової частини №2156, призначений для створення радіоперешкод супутниковому зв’язку Starlink. Його ураження вдалося підтвердити супутниковими знімками від 7 серпня.

Також Новини.LIVE раніше писали, що у липні українські безпілотники уразили понад 30 тисяч російських військових. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 30 272 росіян, які були ліквідовані або зазнали важких поранень, а результати ударів мали чітке відеопідтвердження.