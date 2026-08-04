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Головна Новини дня Зеленський: українські безпілотники за липень знищили понад 30 тисяч окупантів

Зеленський: українські безпілотники за липень знищили понад 30 тисяч окупантів

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 20:08
Українські безпілотники за липень знищили понад 30 тисяч окупантів
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський оголосив офіційні підсумки бойової роботи безпілотної авіації на лінії фронту за минулий місяць. Завдяки масованому та точному застосуванню ударних дронів українським військовим вдалося вивести з ладу колосальну кількість живої сили ворожої армії— 30 тисяч 272 росіянина. При цьому оприлюднені дані базуються виключно на матеріалах із суворим та чітким візуальним фіксуванням результатів ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського.  

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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