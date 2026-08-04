Зеленський представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка

Президент України Володимир Зеленський та голова РНБО Ігор Клименко. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового керівника Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка. Глава держави відзначив високу професійну ефективність посадовця на його попередній керівній посаді у МВС. Тому президент вважає, що накопичений управлінський досвід дозволить суттєво модернізувати роботу РНБО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Підготовка оборонного сектору до зими

Новопризначений керівник відомства має негайно налагодити тісну щоденну взаємодію з Кабінетом Міністрів та представниками Сил оборони.

"Розраховую, що секретар РНБО разом із прем’єр-міністром України, разом з усіма необхідними посадовцями, командою Офісу, разом із військовими, разом із нашими спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими", — наголосив Володимир Зеленський.

Увага до інформаційної безпеки

За словами президента, крім щоденних завдань, РНБО потрібно приділяти увагу захисту цифрового простору та протидії ворожим психологічним операціям.

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"Україні треба максимально швидко провести всю підготовчу роботу для локалізації в Україні виробництва ППО, необхідних нам ракет та іншої додаткової зброї. Треба приділяти більше уваги кіберзагрозам, які є від Росії, протидіяти російській дезінформації та інформаційним операціям, які вони проводять", — заявив президент.

Як писали Новини.LIVE раніше, останнім часом тривають кадрові перестановки та призначення нових керівників у провідних державних інституціях. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США, яку вона обіймала з серпня минулого року.

Також президент змінив керівників СБУ у дев'яти регіонах країни та звільнив очільницю одного з ключових департаментів центрального апарату СБУ. Глава держави звільнив чинних очільників обласних управлінь відомства та одразу призначив на їхні місця нових керівників.