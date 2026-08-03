Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла в США

Ольга Стефанішина. Фото: facebook.com/olga.kravets

Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Указ датовано 3 серпня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Указ президента України Володимира Зеленського від 3 серпня та допис Стефанішиної у Фейсбуці.

Кар'єрний шлях Ольгі Стефанішиної

Ольга Стефанішина тривалий час відповідала за стратегічний євроатлантичний курс країни. Вона очолювала профільне міністерство та працювала в Урядовому офісі координації європейської інтеграції.

З червня 2020 року вона була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Згодом вона також виконувала обов'язки очільниці Міністерства юстиції, після чого перейшла на дипломатичну роботу за океан.

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Рішення про направлення дипломатки до Вашингтона було ухвалене керівництвом держави 27 серпня минулого року для посилення взаємодії із ключовими американськими політичними колами.

Причини відставки з посади

Сама Ольга Стефанішина у своєму дописі на Фейсбуці зазначила, що ухвалила рішення скласти повноваження Посла України у Сполучених Штатах Америки самостійно, через особисти обставини.

"Я продовжу працювати для України та нашої перемоги там, де буду корисною", — написала вона.

Заява Ольги Стефанішиної про звільнення

Як повідомляли Новини.LIVE, ще у липні з'явилися чутки, що Ольга Стефанішина найближчим часом завершить дипломатичну службу. Стверджувалося, що це рішення вона ухвалила за власною ініціативою.

Також ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, посаду посла може зайняти експрем'єрка Юлія Свириденко.