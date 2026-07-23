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Головна Новини дня Зеленський розповів, які посади займатимуть Свириденко, Сирський і Гнатов

Зеленський розповів, які посади займатимуть Свириденко, Сирський і Гнатов

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:53
Зеленський запропонував Свириденко посаду посла США, Сирський і Гнатов залишаться в армії
Президент Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та генерал Андрій Гнатов продовжать працювати поруч із новим керівництвом армії. Експрем’єрка Юлія Свириденко може зайняти посаду посла США. Доля Рустема Умєрова поки вирішується.

Про це, як повідомляють "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна", заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає Новини.LIVE.

Свириденко може стати послом у США

"Ми все розуміємо, тому будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович Сирський, і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали голоси новому командуванню, щоб були поруч, допомагали, радили", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що думає над тим, яку посаду займе Умєров.

"Я думаю про це (над посадою Умєрова ред.). У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією (Свириденко  ред.) Ми повернемось до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", — додав він.

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Як писали Новини.LIVE, Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Відповідний документ глава держави оприлюднив 22 липня. Новим Головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Драпатого.

Очільник ОП Кирило Буданов подякував Олександру Сирському за роки служби на посаді Головнокомандувача ЗСУ та його внесок в оборону України. За його словами, Сирський керував військами у найскладніші періоди війни, зокрема під час оборони Києва, Харківської операції та боїв на найважчих ділянках фронту. 

Володимир Зеленський Юлія Свириденко Олександр Сирський
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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