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Главная Новости дня Зеленский рассказал, какие должности займут Свириденко, Сырский и Гнатов

Зеленский рассказал, какие должности займут Свириденко, Сырский и Гнатов

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 14:53
Зеленский предложил Свириденко должность посла США, Сырский и Гнатов останутся в армии
Президент Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов продолжат работать бок о бок с новым руководством армии. Бывший премьер-министр Юлия Свириденко может занять пост посла США. Судьба Рустема Умерова пока решается.

Об этом, как сообщают "Суспільне" и "Інтерфакс-Україна", заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, передает Новини.LIVE.

Свириденко может стать послом в США

"Мы все понимаем, поэтому будем действовать так, чтобы и Александр Станиславович Сырский, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали полномочия новому командованию, чтобы они были рядом, помогали, давали советы", — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что думает над тем, какую должность займет Умеров.

"Я думаю об этом (о должности Умерова ред.). У нас идут обсуждения с Рустемом и с Юлией (Свириденко ред.). Мы вернёмся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что, действительно, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США"— добавил он.

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Как писали Новини.LIVE, Зеленский подписал указ об освобождении Александра Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ. Соответствующий документ глава государства обнародовал 22 июля. Новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины назначен Михаил Драпатый.

Глава ОП Кирилл Буданов поблагодарил Александра Сырского за годы службы на посту Главнокомандующего ВСУ и его вклад в оборону Украины. По его словам, Сирский руководил войсками в самые сложные периоды войны, в частности во время обороны Киева, Харьковской операции и боев на самых тяжелых участках фронта.

Владимир Зеленский Юлия Свириденко Александр Сырский
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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