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Главная Новости дня Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США

Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 19:56
Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США
Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets

Президент Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Указ датирован 3 августа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского от 3 августа и пост Стефанишиной в Facebook.

Карьерный путь Ольги Стефанишиной

Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США - фото 1

Ольга Стефанишина долгое время отвечала за стратегический евроатлантический курс страны. Она возглавляла профильное министерство и работала в Правительственном офисе координации европейской интеграции.

С июня 2020 года она занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Впоследствии она также исполняла обязанности главы Министерства юстиции, после чего перешла на дипломатическую работу за океан.

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Решение о направлении дипломата в Вашингтон было принято руководством государства 27 августа прошлого года для усиления взаимодействия с ключевыми американскими политическими кругами.

Причины отставки с должности

Сама Ольга Стефанишина в своём посте на Facebook отметила, что приняла решение сложить полномочия посла Украины в Соединённых Штатах Америки самостоятельно, по личным обстоятельствам.

"Я продолжу работать для Украины и нашей победы там, где буду полезна", — написала она.

Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США - фото 2
Заявление Ольги Стефанишиной об уходе

Как сообщали Новини.LIVE, еще в июле появились слухи, что Ольга Стефанишина в ближайшее время завершит дипломатическую службу. Утверждалось, что это решение она приняла по собственной инициативе.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, должность посла может занять экс-премьер Юлия Свириденко.

Владимир Зеленский Ольга Стефанишина США
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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