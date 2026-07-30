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Головна Новини дня Зеленський змінив керівників СБУ у дев’ятьох регіонах країни

Зеленський змінив керівників СБУ у дев’ятьох регіонах країни

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 19:57
У дев’ятьох регіонах країни нові керівники СБУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський здійснив масштабні кадрові перестановки у Службі безпеки України, ухваливши рішення про оновлення керівного складу у дев'яти регіонах країни. Своїми указами глава держави звільнив чинних очільників обласних управлінь відомства та одразу призначив на їхні місця нових керівників. Також посаду втратила очільниця одного з ключових департаментів центрального апарату СБУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Президента України.

Кадрові ротації в областях

Згідно з оприлюдненими документами, кардинальні зміни керівництва відбулися в управліннях спецслужби у Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Сумській та Черкаській областях. Окрім цього, нових начальників отримали Тернопільська, Миколаївська, Житомирська області, а також Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

Зеленський змінив керівників СБУ у дев’ятьох регіонах країни - фото 1

Також з обійманої посади було звільнено Тамару Пашковську, яка тривалий час очолювала Управління роботи з особовим складом СБУ.

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Так, Олега Шворака призначили начальником Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Костянтина Семенюка — у Сумській області, Віталія Мригу — у Полтавській області, Андрія Литвина — у Черкаській області, Ярослава Пилипа — у Львівській області, Олега Красношапку — у Тернопільській області, Олексія Голобородька — у Миколаївській області, Олександра Судика — у Житомирській області, Олександра Приходьона — в Автономній Республіці Крим. Окрім цього, президент призначив Олену Воронову начальником Управління роботи з особовим складом СБУ.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський 17 липня призначив тимчасових виконувачів обовʼязків очільників Служби безпеки України — Олександра Поклада та Національної поліції  — Максима Цуцкірідзе.

Також ми повідомляли, що дрони СБУ уразили один з найбільших НПЗ Росії за 1500 кілометрів від кордону. Зараз українські безпілотники вже можуть уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів, а найближчим часом ця цифра ще збільшиться.

Володимир Зеленський СБУ указ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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