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Головна Новини дня СБУ уразила один з найбільших НПЗ Росії за 1500 кілометрів від кордону

СБУ уразила один з найбільших НПЗ Росії за 1500 кілометрів від кордону

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 15:02
СБУ уразила один з найбільших НПЗ Росії за 1500 кілометрів від кордону
НПЗ після атаки дронів. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованого на відстані понад 1500 км від України. Безпілотні апарати зуміли подолати рекордну відстань від державного кордону. Головною метою цього точного повітряного удару є планомірне та суттєве зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Масштабна пожежа на НПЗ

Цей глибокий рейд розроблявся на виконання прямих обов'язкових завдань Президента Володимира Зеленського щодо повного руйнування військової логістики окупантів.

Під удар дронів потрапив завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", який є одним із найбільших підприємств галузі у ворога з потужністю 13 мільйонів тонн сировини на рік.

"За попередніми даними, на НПЗ палає установка первинної переробки нафти ‒ один із ключових технологічних об'єктів підприємства", — повідомили у СБУ.

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Завод забезпечував паливом як цивільний сектор, так і бойову техніку окупаційної армії.

Зазначимо, що систематичне знищення таких великих паливних баз суттєво обмежує можливості загарбників для ведення тривалих штурмових операцій.

"Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України", — підкреслили у СБУ.  

Раніше Новини.LIVE писали, що українські військові завдали ударів по низці важливих об’єктів Росії та окупованих територій. Серед них був Рязанський нафтопереробний завод, база катерів Чорноморського флоту та радіолокаційна станція.  

Також ми повідомляли, що Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про подальше розширення можливостей українських далекобійних засобів. Він наголосив, що Сили оборони вже можуть уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів, а розвиток цих спроможностей продовжується.  

НПЗ дрони сбу удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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