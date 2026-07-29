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Главная Новости дня СБУ поразила один из крупнейших НПЗ России, расположенный в 1500 км от границы

СБУ поразила один из крупнейших НПЗ России, расположенный в 1500 км от границы

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:02
СБУ нанесла удар по одному из крупнейших НПЗ России, расположенному в 1500 километрах от границы
НПЗ после атаки дронов. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины успешно нанесла удар по инфраструктуре НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины. Беспилотные аппараты сумели преодолеть рекордное расстояние от государственной границы. Главной целью этого точного воздушного удара является планомерное и существенное снижение военно-экономического потенциала страны-агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Масштабный пожар на НПЗ

Этот глубокий рейд разрабатывался во исполнение прямых обязательных поручений Президента Владимира Зеленского по полному разрушению военной логистики оккупантов.

Под удар дронов попал завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», который является одним из крупнейших предприятий отрасли у врага с мощностью 13 миллионов тонн сырья в год.

«По предварительным данным, на НПЗ горит установка первичной переработки нефти — один из ключевых технологических объектов предприятия», — сообщили в СБУ.

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Завод обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и боевую технику оккупационной армии.

Отметим, что систематическое уничтожение таких крупных топливных баз существенно ограничивает возможности захватчиков по ведению длительных штурмовых операций.

«Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников поступлений в бюджет РФ, из которого финансируется война против Украины», — подчеркнули в СБУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов в России и на оккупированных территориях. Среди них были Рязанский нефтеперерабатывающий завод, база катеров Черноморского флота и радиолокационная станция.

Также мы сообщали, что Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о дальнейшем расширении возможностей украинских дальнобойных средств. Он подчеркнул, что Силы обороны уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тысяч километров, а развитие этих возможностей продолжается.

НПЗ дроны сбу удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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