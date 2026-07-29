Україна уразила Рязанський НПЗ та військові об'єкти РФ

Вибухи на НПЗ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч проти 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ та військово-промислового комплексу РФ. Серед уражених цілей — Рязанський нафтопереробний завод, база катерів Чорноморського флоту та радіолокаційна станція.

Про це повідомили у Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

Україна атакувала об'єкти російської інфраструктури

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії українські підрозділи завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ.

На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа. Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для потреб російського військово-промислового комплексу.

Також українські сили уразили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного в окупованому Криму.

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За інформацією військових, цей об'єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення катерів, які залучаються Росією для патрулювання, охорони узбережжя та виконання військових завдань.

Крім того, ударів було завдано по радіолокаційній станції противника у районі Почепа Брянської області РФ.

Також українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який російські війська використовували для військової логістики.

У Силах оборони наголосили, що операції зі зниження можливостей російської армії триватимуть і надалі.

Інформація про уражені цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Зеленський заявив про продовження далекобійних ударів

Президент України наголосив, що Київ продовжує виконувати план далекобійних ударів по російських об’єктах, які забезпечують ведення війни.

Він зазначив, що українські сили також уразили нафтопереробний завод у Пермському регіоні РФ.

Глава держави подякував військовим Сил оборони за точність ударів і наголосив, що Росія має відчувати наслідки продовження агресії.

"Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Потрібно послаблювати агресора й продовжувати тиснути, щоб наблизити завершення цієї війни", — зазначив президент.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE інформували, що українські військові завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — стратегічне підприємство "Пріоритет" в Удмуртській Республіці РФ, а також ворожі склади.

Новини.LIVE писали, що Зеленський зазначив, що Україна й надалі реалізує стратегію далекобійних ударів, спрямовану на послаблення здатності Росії забезпечувати фінансування війни. Глава держави висловив подяку військовослужбовцям Сил оборони України за роботу та наголосив, що українські удари тепер уражають об’єкти, які раніше вважалися недосяжними.