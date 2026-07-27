Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про удари по об'єктах РФ у трьох регіонах

Зеленський заявив про удари по об'єктах РФ у трьох регіонах

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 10:37
Зеленський заявив про удари України по об’єктах у регіонах РФ
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів по території Росії. За його словами, українські сили уразили низку важливих об’єктів, що пов’язані з економічними та паливними можливостями РФ.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Україна завдала ударів по об’єктах у Ростовській області, Ярославлі та Удмуртії

За словами Зеленського, цієї ночі українські далекобійні засоби уразили експортний термінал у Ростовському регіоні. Він зазначив, що об’єкт розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

Також президент повідомив про застосування далекобійних ударів по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці. Відстань до цих цілей, за його словами, становить близько 1300 кілометрів від державного кордону України.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує виконувати план далекобійних ударів, метою якого є зменшення можливостей Росії фінансувати війну.

Читайте також:

"Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну", — заявив президент.

Глава держави подякував військовим Сил оборони України за роботу та зазначив, що українські удари спрямовані на об’єкти, які раніше вважалися недосяжними.

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", — додав Зеленський. Новина доповнюється...
 

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації