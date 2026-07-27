Зеленський заявив про удари України по об’єктах у регіонах РФ

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів по території Росії. За його словами, українські сили уразили низку важливих об’єктів, що пов’язані з економічними та паливними можливостями РФ.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Україна завдала ударів по об’єктах у Ростовській області, Ярославлі та Удмуртії

За словами Зеленського, цієї ночі українські далекобійні засоби уразили експортний термінал у Ростовському регіоні. Він зазначив, що об’єкт розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

Також президент повідомив про застосування далекобійних ударів по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці. Відстань до цих цілей, за його словами, становить близько 1300 кілометрів від державного кордону України.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує виконувати план далекобійних ударів, метою якого є зменшення можливостей Росії фінансувати війну.

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"Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну", — заявив президент.

Глава держави подякував військовим Сил оборони України за роботу та зазначив, що українські удари спрямовані на об’єкти, які раніше вважалися недосяжними.

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", — додав Зеленський. Новина доповнюється...

