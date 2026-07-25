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Головна Новини дня ЗСУ вдарили по Росії та Каспійському морю: Зеленський назвав уражені об'єкти

ЗСУ вдарили по Росії та Каспійському морю: Зеленський назвав уражені об'єкти

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 13:03
Удари по Росії — ЗСУ вдарили по об'єктах ворога в тилу та Каспійському морі
Термінова новина

Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії у відповідь на російські атаки. У ніч проти 25 липня українські Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у різних регіонах РФ, а також цілі в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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