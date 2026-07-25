Удари по Росії — ЗСУ вдарили по об'єктах ворога в тилу та Каспійському морі

ЗСУ вдарили по Росії та Каспійському морю: Зеленський назвав уражені об'єкти
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Дата публікації: 25 липня 2026 13:03
Термінова новина
Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії у відповідь на російські атаки. У ніч проти 25 липня українські Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у різних регіонах РФ, а також цілі в акваторії Каспійського моря.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
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