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Главная Новости дня ВСУ ударили по России и Каспийскому морю: Зеленский назвал пораженные объекты

ВСУ ударили по России и Каспийскому морю: Зеленский назвал пораженные объекты

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 13:03
Удары по России — ВСУ ударили по объектам врага в тылу и Каспийском море
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Украина продолжает наносить удары на большие расстояния по военной инфраструктуре России в ответ на российские атаки. В ночь на 25 июля украинские Силы обороны поразили ряд важных объектов в различных регионах РФ, а также цели в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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