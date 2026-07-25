Удары по России — ВСУ ударили по объектам врага в тылу и Каспийском море

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Украина продолжает наносить удары на большие расстояния по военной инфраструктуре России в ответ на российские атаки. В ночь на 25 июля украинские Силы обороны поразили ряд важных объектов в различных регионах РФ, а также цели в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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