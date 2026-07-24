Удары по РФ с большого расстояния: уничтожены российские РЛС и топливные базы

Пожар на российском объекте после ударов дронов. Фото: Генштаб

Служба безопасности Украины провела масштабную ночную атаку с использованием дронов на военные и топливные объекты на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. Украинские беспилотники сумели успешно поразить несколько нефтеперерабатывающих станций и важную радиолокационную систему противника. Как подчеркнули в СБУ, эти дальнобойные удары были нанесены с целью существенного снижения военно-экономического потенциала страны-агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Службы безопасности Украины.

Удары по российским промышленным объектам

Спецоперации разрабатывались во исполнение задач президента Владимира Зеленского по разрушению логистики оккупантов. Под удар украинских дронов попала диспетчерская станция "Субханкулово" в Башкортостане на расстоянии более 1300 километров от границы, где горит большой резервуарный парк с топливом.

Также взрывы и пожары зафиксированы на нефтеперерабатывающем заводе "Новоспасский" в Ульяновской области и на предприятии "1-й завод" в Калужской области.

Атаки на крымские военные аэродромы оккупантов

Еще одним важным направлением ночных операций стал временно оккупированный Крымский полуостров. На военном аэродроме «Бельбек» беспилотники полностью вывели из строя дорогостоящую радиолокационную станцию дальнего радиуса действия «Небо-У». А на аэродроме «Саки» дроны поразили большой резервуар с горюче-смазочными материалами.

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В СБУ подчеркивают постоянное совершенствование своих методов ведения войны: беспилотники за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, различным типам целей и на разной глубине территории России.

"Такой подход существенно затрудняет возможности врага по реагированию и вынуждает распылять силы и средства противовоздушной обороны", — подчеркнули в СБУ.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский прокомментировал удары Сил обороны этой ночью. Был поражён один из важных военных предприятий РФ в Кирове, поставляющий компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов.

Также Новини.LIVE сообщали, что дроны поразили ещё два логистических центра Wildberries в России — в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края. Взрывы этой ночью также прогремели в Армавире Краснодарского края.