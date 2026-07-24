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Головна Новини дня Далекобійні удари СБУ: знищено російські РЛС та паливні бази

Далекобійні удари СБУ: знищено російські РЛС та паливні бази

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 16:48
Далекобійні удари по РФ: знищено російські РЛС та паливні бази
Пожежа на російському об'єкті після ударів дронами. Фото: Генштаб

Служба безпеки України здійснила масштабну нічну атаку дронами на військові та паливні об'єкти на території Російської Федерації та в окупованому Криму. Українські безпілотники зуміли успішно уразити кілька нафтопереробних станцій та важливу радіолокаційну систему ворога. Як підкреслили в СБУ, ці далекобійні удари були нанесені для суттєвого зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Служби безпеки України.

Удари по російських промислових об'єктах

Спецоперації розроблялися на виконання завдань президента Володимира Зеленського щодо руйнування логістики окупантів. Під удар українських дронів потрапила диспетчерська станція "Субханкулово" в Башкортостані на відстані понад 1300 кілометрів від кордону, де палає великий резервуарний парк із пальним.

Також вибухи та пожежі зафіксували на нафтопереробному заводі "Новоспаський" в Ульяновській області та на підприємстві "1-й завод" у Калузькій області. 

Атаки на кримські військові аеродроми окупантів

Також важливим напрямком нічної роботи став тимчасово окупований Кримський півострів. На військовому аеродромі "Бельбек" безпілотники повністю вивели з ладу коштовну радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У". А на аеродромі "Саки" дрони поцілили у великий резервуар із пально-мастильними матеріалами.

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У СБУ підкреслюють постійне вдосконалення своїх методів ведення війни: безпілотники за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території Росії.

"Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони", — підкреслили в СБУ.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський прокоментував удари Сил оборони цієї ночі. Уражено одне з важливих воєнних підприємств РФ у Кірові, яке постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупантів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що дрони уразили ще два логістичні центри Wildberries в Росії, у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю. Вибухи цієї ночі також пролунали в Армавірі Краснодарського краю.

СБУ пожежа удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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