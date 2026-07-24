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Головна Новини дня Одне з важливих воєнних підприємств РФ: Зеленський про удари Сил оборони цієї ночі

Одне з важливих воєнних підприємств РФ: Зеленський про удари Сил оборони цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 11:10
Зеленський прокоментував удари по Росії 24 липня: уражено завод Авіатек
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на удари по Росії у ніч проти 24 липня. Він наголосив, що це абсолютно справедлива відповідь. Зокрема, було уражено воєнне підприємство "Авіатек".

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Атака на Росію 24 липня

Зеленський зазначив, що Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств у Кірові, яке постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупантів. Зокрема, вона використовується при масованих ударах по Україні. 

"Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому обʼєкту. Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням", — зазначив український лідер.

Зеленський подякував українським воїнам за результати.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 24 липня у Росії лунали потужні вибухи. Зокрема, дрони атакували склади Wildberries, НПЗ та військовий завод "Авіатек" у Кірові.

Крім того, у ніч проти 23 липня у різних містах Росії знову були вибухи внаслідок атаки. Під ударами були нафтопереробний завод та склад компанії Wildberries.

Володимир Зеленський війна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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