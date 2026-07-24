Зеленский прокомментировал удары по России 24 июля: поражен завод Авиатек

Владимир Зеленский. Фото: Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на удары по России в ночь на 24 июля. Он подчеркнул, что это абсолютно справедливый ответ. В частности, был поражен военный завод "Авиатек".

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Атака на Россию 24 июля

Зеленский отметил, что Силы обороны Украины сегодня нанесли удар по одному из важных военных предприятий в Кирове, которое поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов. В частности, она используется при массированных ударах по Украине.

"Также наши дальнобойные санкции сработали и на расстоянии почти 1350 километров по нефтяному объекту. Были и другие поражения. Важно, что продолжается операция и в отношении российской логистики, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационным оборудованием, снаряжением", — отметил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за достигнутые результаты.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 24 июля в России раздавались мощные взрывы. В частности, дроны атаковали склады Wildberries, НПЗ и военный завод "Авиатек" в Кирове.

Кроме того, в ночь на 23 июля в разных городах России снова прогремели взрывы в результате атаки. Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и склад компании Wildberries.