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Главная Новости дня В России горят еще два логистических центра Wildberries после атаки БпЛА

В России горят еще два логистических центра Wildberries после атаки БпЛА

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 08:26
Атака БПЛА на Россию: после ударов горят ещё два склада Wildberries
Пожар в России в результате атаки дронов. Фото: российские СМИ

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали еще два логистических центра российского маркетплейса Wildberries. После ударов в Краснодаре и Невинномиске вспыхнули масштабные пожары. Всего с 18 июля под ударами оказались уже пять логистических комплексов компании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Дроны атаковали еще два логистических центра Wildberries в России

В ночь на 22 июля в России под удар беспилотников попали два логистических комплекса Wildberries — в Краснодаре и Невинномиске Ставропольского края.

Кадры масштабных пожаров опубликовали российские Telegram-каналы и СМИ. Сообщается, что в Краснодаре возгорание возникло на территории логистического центра Wildberries на улице Тихорецкой в северо-восточной части города.

По версии российских властей, склад загорелся после падения обломков беспилотника. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трёх пострадавших, а компания Wildberries заявила об эвакуации работников комплекса.

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Еще один логистический центр Wildberries подвергся нападению в Невинномиске. По сообщениям российских источников, на территории комплекса, площадь которого составляет около 60 тысяч квадратных метров, возник масштабный пожар. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о двух пострадавших в результате атаки.

Под ударом также оказалась нефтебаза РФ

Взрывы этой ночью также прогремели в Армавире Краснодарского края. По информации местных властей, беспилотники атаковали нефтебазу в Северной промышленной зоне города, где возник пожар площадью около 800 квадратных метров.

Российская сторона утверждает, что к атаке было задействовано более 16 беспилотников. Информации о пострадавших пока не поступало.

В то же время украинские власти пока официально не комментировали сообщения об ударах по территории России.

Почему атакуют логистические центры Wildberries

Wildberries — крупнейший российский маркетплейс. По данным украинских источников, его логистические центры используются не только для гражданских перевозок, но и для поставок подсанкционных комплектующих, которые применяются в производстве российских беспилотников и навигационного оборудования.

Начиная с 18 июля, под ударами оказались уже пять логистических комплексов Wildberries. Три из них — в Электростали Московской области, Краснодаре и Невинномиске — охватил пожар, ещё два — в Котовске Тамбовской области и Коледино Московской области — получили повреждения.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 июля 2026 года в российском Липецке прогремели мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар вблизи местной ТЭЦ и Новолипецкого металлургического комбината. Накануне в регионе объявили ракетную тревогу, однако что именно стало целью атаки, официально не сообщалось. Также крупный пожар возник в индустриальном парке "Ладога" в Ленинградской области РФ, однако, по предварительным данным, он не связан с ночной атакой.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московском регионе РФ, расположенным более чем в 400 километрах от украинской границы. Кроме того, в акватории Чёрного моря украинские военные поразили два танкера тёмного флота России и четыре сухогруза.

ВСУ НПЗ удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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