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Главная Новости дня Зеленский: Силы обороны нанесли удар по логистическим объектам и нефтебазе в РФ

Зеленский: Силы обороны нанесли удар по логистическим объектам и нефтебазе в РФ

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 11:07
Зеленский: Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам и нефтебазе в РФ, а также по танкерам в Чёрном море
Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинские военные нанесли удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московском регионе России. Также в акватории Чёрного моря были поражены два танкера "теневого флота" РФ и четыре сухогруза.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленський
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Украина нанесла удар по российским объектам в 400 км от границы

По словам главы государства, операцию провели подразделения Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, а также Сил специальных операций.

"Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Благодарю воинов Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций. Расстояние до целей от нашей границы — более 400 километров", — отметил Зеленский.

Президент также сообщил о результатах работы украинских сил в Черном море.

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"Также в акватории Черного моря были поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза", — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и впредь будет отвечать на российские атаки по своей территории.

"Мы справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и населённым пунктам. Эту войну нужно завершить, и это возможно только путём усиления давления на единственную причину этой войны — Россию", — заявил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 19 июля Зеленский сообщал о поражении объектов в Ставропольском крае. Также под ударом оказались три российских танкера "теневого флота" в акватории Черного моря.

Кроме того, президент отреагировал на одну из самых массированных атак РФ на Киев. Он призвал партнеров усилить давление на Кремль. А также усилить противовоздушную оборону Украины.

Владимир Зеленский война в Украине Силы обороны Украины
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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