Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ і танкери в Чорному морі

Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Також в акваторії Чорного моря було уражено два танкери тіньового флоту РФ та чотири суховантажні судна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Україна уразила російські об’єкти за 400 км від кордону

За словами глави держави, операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, а також Сил спеціальних операцій.

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про результати роботи українських сил у Чорному морі.

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"Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки по своїй території.

"Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни — Росію", — заявив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня Зеленський повідомляв про ураження об’єктів у Ставропольському регіоні. Також під атакою опинилися три російські танкери "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря.

Крім того, президент відреагував на один із наймасованіших атак РФ на Київ. Він закликав партнерів посили тиск на Кремль. А також посилити протиповітряну оборону України.