Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ і танкери в Чорному морі

Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ
Українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Також в акваторії Чорного моря було уражено два танкери тіньового флоту РФ та чотири суховантажні судна.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.
Україна уразила російські об’єкти за 400 км від кордону
За словами глави держави, операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, а також Сил спеціальних операцій.
"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів", — зазначив Зеленський.
Президент також повідомив про результати роботи українських сил у Чорному морі.
"Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", — наголосив він.
Зеленський підкреслив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки по своїй території.
"Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни — Росію", — заявив глава держави.
Як писали Новини.LIVE, 19 липня Зеленський повідомляв про ураження об’єктів у Ставропольському регіоні. Також під атакою опинилися три російські танкери "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря.
Крім того, президент відреагував на один із наймасованіших атак РФ на Київ. Він закликав партнерів посили тиск на Кремль. А також посилити протиповітряну оборону України.