Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ

Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 11:07
Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ і танкери в Чорному морі
Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Також в акваторії Чорного моря було уражено два танкери тіньового флоту РФ та чотири суховантажні судна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Україна уразила російські об’єкти за 400 км від кордону

За словами глави держави, операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, а також Сил спеціальних операцій.

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про результати роботи українських сил у Чорному морі.

Читайте також:

"Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки по своїй території.

"Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни — Росію", — заявив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня Зеленський повідомляв про ураження об’єктів у Ставропольському регіоні. Також під атакою опинилися три російські танкери "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря. 

Крім того, президент відреагував на один із наймасованіших атак РФ на Київ. Він закликав партнерів посили тиск на Кремль. А також посилити протиповітряну оборону України.

Володимир Зеленський війна в Україні Сили оборони України
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації