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Головна Новини дня РФ змінила тактику застосування "Шахедів": у Міноборони назвали небезпеку

РФ змінила тактику застосування "Шахедів": у Міноборони назвали небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 13:25
Шахеди змінили тактику атак — Сергій Флеш назва нову загрозу
Українські військові збивають російські дрони. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Російські війська змінили тактику обстрілів ударними дронами типу "Шахед". Ворог відмовляється від масованих нальотів на користь поодиноких, але більш складних атак із ручним керуванням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Як РФ змінила тактику обстрілів "Шахедами"

Бескрестнов розповів, що під час однієї з останніх атак російський безпілотник для ураження цілі знизився до висоти лише 22 метрів.

Експерт пояснив, що такий маневр мав дозволити дрону вийти з-під виявлення українських радіолокаційних станцій та засобів перехоплення. Втім, попри зміну тактики, українським захисникам вдалося успішно знищити ворожий безпілотник.

"Флеш" наголосив, що противник постійно змінює способи застосування дронів, тому українська сторона має оперативно адаптувати власні контрзаходи для ефективної протидії новим загрозам.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Бескрестнов повідомляв, що окупанти часто використовують для обстрілів типу "Герань Сікер". Вони оснащені системою автоматичного розпізнавання та наведення на ціль.

Водночас Іван Федоров розповідав, що реактивний "Шахед" долітає до центру Запоріжжя за лічені секунди. Це суттєво ускладнює їхнє знищення силами протиповітряної оборони. 

обстріли дрони Росія Шахед
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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