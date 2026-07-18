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Главная Новости дня РФ изменила тактику применения "Шахедов": в Минобороны указали на опасность

РФ изменила тактику применения "Шахедов": в Минобороны указали на опасность

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:25
Шахеды изменили тактику атак — Сергей Флеш назвал новую угрозу
Украинские военные сбивают российские дроны. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Российские войска изменили тактику обстрелов с использованием ударных дронов типа "Шахед". Враг отказывается от массированных налетов в пользу единичных, но более сложных атак с ручным управлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Как РФ изменила тактику обстрелов "Шахедами"

Бескрестнов рассказал, что во время одной из последних атак российский беспилотник для поражения цели снизился до высоты всего 22 метров.

Эксперт пояснил, что такой маневр должен был позволить дрону уйти из-под обнаружения украинских радиолокационных станций и средств перехвата. Впрочем, несмотря на смену тактики, украинским защитникам удалось успешно уничтожить вражеский беспилотник.

"Флеш" подчеркнул, что противник постоянно меняет способы применения дронов, поэтому украинская сторона должна оперативно адаптировать собственные контрмеры для эффективного противодействия новым угрозам.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Бескрестнов сообщал, что оккупанты часто используют для обстрелов дроны типа "Герань-Сикер". Они оснащены системой автоматического распознавания и наведения на цель.

В то же время Иван Федоров рассказывал, что реактивный "Шахед" долетает до центра Запорожья за считанные секунды. Это существенно затрудняет их уничтожение силами противовоздушной обороны.

обстрелы дроны Россия Шахед
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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