В девяти регионах страны назначены новые руководители СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, приняв решение об обновлении руководящего состава в девяти регионах страны. Своими указами глава государства освободил действующих руководителей областных управлений ведомства от должностей и сразу же назначил на их места новых руководителей. Также лишилась должности руководительница одного из ключевых департаментов центрального аппарата СБУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Кадровые ротации в областях

Согласно обнародованным документам, кардинальные изменения в руководстве произошли в управлениях спецслужбы во Львовской, Полтавской, Черновицкой, Сумской и Черкасской областях. Кроме того, новых начальников получили Тернопольская, Николаевская, Житомирская области, а также Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым.

Также с занимаемой должности была уволена Тамара Пашковская, которая долгое время возглавляла Управление по работе с личным составом СБУ.

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Новые руководители в СБУ

Так, Олега Шворака назначили начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, Константина Семенюка — в Сумской области, Виталия Мригу — в Полтавской области, Андрея Литвина — в Черкасской области, Ярослава Пилипа — во Львовской области, Олега Красношапку — в Тернопольской области, Алексея Голобородько — в Николаевской области, Александра Судика — в Житомирской области, Александра Приходьона — в Автономной Республике Крым. Кроме того, президент назначил Елену Воронову начальником Управления по работе с личным составом СБУ.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 17 июля президент Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности руководителей Службы безопасности Украины — Александра Поклада и Национальной полиции — Максима Цуцкиридзе.

Также мы сообщали, что дроны СБУ поразили один из крупнейших НПЗ России в 1500 километрах от границы. Сейчас украинские беспилотники уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тысяч километров, а в ближайшее время эта цифра еще увеличится.