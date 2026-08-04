Зеленский: украинские беспилотники за июль уничтожили более 30 тысяч оккупантов
Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 20:08
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский объявил официальные итоги боевых действий беспилотной авиации на линии фронта за прошедший месяц. Благодаря массированному и точному применению ударных дронов украинским военным удалось вывести из строя колоссальное количество живой силы вражеской армии — 30 тысяч 272 россиянина. При этом обнародованные данные основаны исключительно на материалах со строгим и четким визуальным фиксированием результатов ударов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
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