Зеленський розповів про нові ракетні домовленості України та США

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Україна та Сполучені Штати готують нові рішення у сфері застосування ракетних систем та розширення співпраці між оборонними компаніями. За словами президента Володимира Зеленського, відповідні документи вже перебувають у підготовці, а координацією роботи займатиметься генерал Павло Паліса.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Україна та США готують нові рішення щодо ракетних систем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів були досягнуті домовленості щодо кількох важливих напрямів співпраці у сфері ракетних систем.

За його словами, йдеться про розширення взаємодії між українськими та американськими компаніями, а також підготовку нових варіантів застосування ракетного озброєння.

"На зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями — українськими та американськими", — зазначив Зеленський.

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Паліса координуватиме роботу з партнерами

Президент повідомив, що наразі триває підготовка необхідних документів і комунікація між компаніями двох країн.

Координувати цей напрям із Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками буде генерал Павло Паліса.

"Буде більше сили для наших воїнів", — наголосив глава держави.

Павло Паліса. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Україна продовжує посилювати оборонну співпрацю

Окрім ракетного напряму, Зеленський також розповів про роботу щодо посилення протиповітряної оборони України та локалізації виробництва західного озброєння на території країни.

За словами президента, Україна працює зі США та європейськими партнерами над отриманням необхідних пакетів підтримки для ППО, а також над розвитком спільних оборонних виробництв.

Він наголосив, що ракети для систем протиповітряної оборони мають бути безпосередньо в Україні та використовуватися для захисту від реальних загроз.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський повідомив про перехід України до нового етапу оборонної співпраці з міжнародними партнерами в межах формату Drone Deals. Він зазначив, що Рустем Умєров надалі координуватиме цей напрям і після призначення очолить Службу зовнішньої розвідки України.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin, під час якої сторони обговорили розширення співпраці, спільні виробничі проєкти та передачу технологій. За словами глави держави, робота над конкретними рішеннями для зміцнення оборонного потенціалу вже триває.