Зеленський розповів про Drone Deals і нове призначення Умєрова

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий етап співпраці з міжнародними партнерами у сфері оборони через формат Drone Deals. За його словами, Рустем Умєров продовжить координувати цей напрям і буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.

Про це глава держави повідомив під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України, передає Новини.LIVE.

Україна розширює співпрацю з партнерами через Drone Deals

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вийшла на новий рівень взаємодії з ключовими союзниками у військовій сфері завдяки формату Drone Deals.

За словами президента, цей механізм передбачає довгострокове щорічне фінансування для України та українських оборонних виробництв. Це, як зазначив Зеленський, має забезпечити стабільну фінансову основу для розвитку оборонної галузі країни.

Водночас міжнародні партнери отримують доступ до сучасних оборонних технологій і можливостей, які створює Україна.

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Президент повідомив, що наразі угоди в межах Drone Deals вже укладені з дев’ятьма країнами. Ще 15 домовленостей перебувають у процесі підготовки.

Умєров координуватиме оборонний та дипломатичний напрями

Володимир Зеленський заявив, що Рустем Умєров і надалі займатиметься координацією цієї роботи.

За словами глави держави, нова посада дасть Умєрову більше можливостей одночасно працювати над питаннями дипломатії, оборони, переговорів зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, а також над процесом завершення війни.

"Рустем Умєров і надалі буде координувати всю цю роботу, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно дипломатії та оборони, а також процесом перемовин зі Сполученими Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення російської війни, Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", — заявив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 серпня, підписав укази про кадрові призначення. Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки України, а Ігор Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Новини.LIVE інформували, що Рустем Умєров у середу, 22 липня, зустрівся в Києві з постійним представником США при НАТО Метью Вітакером. Під час переговорів сторони обговорили розвиток військового партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема ініціативу Drone Deal.