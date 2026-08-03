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Главная Новости дня В работе 15 соглашений: Зеленский подвел итоги Drone Deals и раскрыл планы

В работе 15 соглашений: Зеленский подвел итоги Drone Deals и раскрыл планы

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 16:10
Зеленский рассказал о Drone Deals и новом назначении Умерова
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества с международными партнерами в сфере обороны в рамках формата Drone Deals. По его словам, Рустем Умеров продолжит координировать это направление и будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины.

Об этом глава государства сообщил во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины, передает Новини.LIVE.

Украина расширяет сотрудничество с партнерами в рамках Drone Deals

Владимир Зеленский отметил, что Украина вышла на новый уровень взаимодействия с ключевыми союзниками в военной сфере благодаря формату Drone Deals.

По словам президента, этот механизм предусматривает долгосрочное ежегодное финансирование для Украины и украинских оборонных предприятий. Это, как отметил Зеленский, должно обеспечить стабильную финансовую основу для развития оборонной отрасли страны.

В то же время международные партнеры получают доступ к современным оборонным технологиям и возможностям, которые создает Украина.

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Президент сообщил, что на данный момент соглашения в рамках Drone Deals уже заключены с девятью странами. Еще 15 соглашений находятся в процессе подготовки.

Умеров будет координировать оборонное и дипломатическое направления

Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров и в дальнейшем будет заниматься координацией этой работы.

По словам главы государства, новая должность даст Умерову больше возможностей одновременно работать над вопросами дипломатии, обороны, переговоров с Соединенными Штатами и другими партнерами, а также над процессом завершения войны.

"Рустем Умеров и в дальнейшем будет координировать всю эту работу, и чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами, как дипломатия и оборона, а также процессом переговоров с Соединенными Штатами, другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении российской войны, Рустем Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", — заявил Владимир Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, подписал указы о кадровых назначениях. Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки Украины, а Игорь Клименко стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Новини.LIVE писали, что Рустем Умеров в среду, 22 июля, встретился в Киеве с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Витакером. В ходе переговоров стороны обсудили развитие военного партнерства между Украиной и Соединёнными Штатами, в частности инициативу Drone Deal.

Владимир Зеленский дроны Рустем Умеров
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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