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Главная Новости дня Умеров обсудил с постпред США при НАТО Drone Deal и производство Patriot

Умеров обсудил с постпред США при НАТО Drone Deal и производство Patriot

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 00:38
Умеров встретился с Витакером — обсудили Drone Deal и производство Patriot
Рустем Умеров и Мэтью Витакер. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретарь СНБО Рустем Умеров в среду, 22 июля, провел в Киеве встречу с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Витакером. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Умерова.

Что обсудили Умеров и Витакер

По словам секретаря СНБО, он обсудил с Витакером развитие инициативы Drone Deal между Украиной и США.

"Этот формат партнерства откроет еще больше возможностей для сотрудничества в сфере обороны, в частности обмен технологиями, совместное производство, инвестиции в украинский ОПК и развитие современных оборонных решений", — подчеркнул Умеров.

Также он сообщил, что особое внимание было уделено вопросу локализации ракет для систем Patriot в Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что это чрезвычайно важно для укрепления ПВО Украины и защиты украинских городов и людей.

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"Благодарю Соединённые Штаты за лидерство, стратегическое видение и неизменную поддержку. Вместе мы укрепляем безопасность и приближаем достойный мир", — резюмировал он.

Умєров та Вітакер обговорили дронову угоду та Patriot
Пост Умерова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля глава ОП Кирилл Буданов также встретился с представителями США и НАТО в Киеве. Стороны также обсудили оборонное сотрудничество, производство ракет для Patriot и ситуацию на поле боя.

Также мы писали, что экономист Алексей Кущ считает, что производство Patriot в Украине — это скорее маркетинговый ход. Он говорит, что производство ракет во время войны маловероятно.

дроны Умеров Patriot
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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