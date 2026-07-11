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Кущ: производство ракет Patriot в Украине во время войны маловероятно

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 13:14
Производство Patriot в Украине скорее маркетинговый ход: Кущ назвал заявления преждевременными
Комплексы Patriot. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что обещание о производстве Patriot в Украине — скорее маркетинговое заявление. Он скептически отнесся к заявлениям о возможной передаче лицензии на производство противоракетных ракет, считая их преждевременными.

Об этом Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Лицензии на производство Patriot в Украине

"Ну, я думаю, что это просто, это скорее маркетинговое заявление. Так же, как и заявление Rheinmetall о том, что они построят завод по производству танков в Украине. И заявление Bayraktar о строительстве завода по производству беспилотников Bayraktar. Ну, это уже третье подобное заявление", — говорит Кущ.

По его словам, на данный момент нет ни завода Bayraktar, ни Rheinmetall.

Кущ напомнил, что в СМИ сообщалось, что Bayraktar строит завод в Броварах Киевской области, но впоследствии туда прилетели российские ракеты, поэтому он был уничтожен еще в начале строительства. Кроме того, Rheinmetall позже уточнил, что это было заявление на перспективу, то есть после завершения войны в Украине.

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Экономист подчеркнул, что производство ракет для комплексов Patriotсложный высокотехнологичный процесс, требующий надежно защищенной инфраструктуры. Он также отметил, что в условиях постоянной угрозы ракетных атак со стороны России реализация такого проекта во время войны маловероятна.

"В Украине сейчас подвергается обстрелу баллистическими ракетами вся территория, даже Закарпатская область. И туда могут долететь ракеты. Поэтому, я думаю, что такое производство, если и появится у нас, то оно появится уже после войны", — добавил Кущ.

Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут предоставить Украине право на производство Patriot. В настоящее время вопрос находится на стадии рассмотрения.

А советник министра обороны Украины и эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов заявил, что Украина обладает потенциалом для запуска производства ракет для систем Patriot. В то же время он подчеркнул, что реализация такого проекта потребует значительного времени.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшие дни США передадут Украине новый пакет помощи с ракетами для систем Patriot.

Украина Patriot Алексей Кущ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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