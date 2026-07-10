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Главная Новости дня Глава Минобороны Польши назвал сроки производства ракет к Patriot в Украине

Глава Минобороны Польши назвал сроки производства ракет к Patriot в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 02:30
Ракеты к Patriot Украина сможет производить через несколько недель, заявил глава Минобороны Польши
Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что производство ракет к Patriot в Украине может начаться уже через несколько недель. Однако он подчеркнул, что это непростой процесс.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание PAP.

Что сказали в Польше о производстве ракет к Patriot в Украине

Во время пресс-конференции министру задали вопрос о роли Польши в производстве ракет РАС-3 в Украине, на что тот сказал, что без участия Варшавы передача техники и технологий невозможна.

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО — помимо Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды — которым в Анкаре предоставлен статус страны, куда могут передаваться технологии, связанные с производством и обслуживаем ракет Patriot. Польша является одной из стран, указанных Соединенными Штатами для этого производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и здесь", — сказал он.

На вопрос о том, когда может начаться производство ракет в Украине, Косиняк-Камыш предположил, что это займет несколько недель.

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"Это непросто, учитывая, что одни только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в таких масштабах, что даже США не могут обеспечить их защиту, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к эксплуатации и проведению дальнейших операций", — добавил чиновник.

Что предшествовало

Напомним, на саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине право на производство Patriot. По его словам, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Также мы писали, что советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что Украина способна наладить производство ракет для ЗРК Patriot после того, как получит лицензии. Однако сложностью будет время, которое необходимо для запуска полного производственного цикла. На это, по его словам, может уйти больше года.

Польша Украина Patriot
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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