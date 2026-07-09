Производство ракет Patriot в Украине может занять более года, — советник Минобороны

Пусковая установка Patriot. Фото: US Army

Советник министра обороны Украины и специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что Украина способна наладить производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время, по его словам, запуск такого производства потребует значительного времени.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Почему запуск производства Patriot требует времени

Бескрестнов пояснил, что вместе с лицензией производитель передает технологическую документацию, проводит обучение персонала, предоставляет контакты поставщиков комплектующих и привлекает консультантов для запуска производственного процесса.

"Единственная проблема — время. Все это может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", — отметил он.

По словам советника Минобороны, именно продолжительность подготовки производства является главным вызовом в реализации такого проекта.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности передать Украине лицензию на производство систем Patriot. В то же время он не уточнил, речь идет об изготовлении самих комплексов или только ракет к ним.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают над укреплением украинской противовоздушной обороны. В частности, он сообщил о намерении увеличить поставки систем Patriot и ракет к ним.