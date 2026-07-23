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Головна Новини дня Умєров обговорив із постпредом США при НАТО Drone Deal і виробництво Patriot

Умєров обговорив із постпредом США при НАТО Drone Deal і виробництво Patriot

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 00:38
Умєров зустрівся з Вітакером - обговорили Drone Deal і виробництво Patriot
Рустем Умєров та Метью Вітакер. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар РНБО Рустем Умєров у середу, 22 липня, провів у Києві зустріч із постійним представником США при НАТО Метью Вітакером. Сторони обговорили військове співробітництво між країнами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Умєрова.

Що обговорили Умєров та Вітакера

За словами секретаря РНБО, він обговорив з Вітакером розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США.

"Цей формат партнерства відкриє ще більше можливостей для співпраці у сфері оборони, зокрема обмін технологіями, спільне виробництво, інвестиції в український ОПК та розвиток сучасних оборонних рішень", — наголосив Умєров.

Також він поінформував, що окрему увагу було приділено питанню локалізації ракет до систем Patriot в Україні. Секретар РНБО підкреслив, що це надзвичайно важливо для посилення ППО України та захисту українських міст і людей.

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"Дякую Сполученим Штатам за лідерство, стратегічне бачення і незмінну підтримку. Разом ми зміцнюємо безпеку та наближаємо достойний мир", — резюмував він.

Умєров та Вітакер обговорили дронову угоду та Patriot
Пост Умєрова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня керівник ОП Кирило Буданов теж зустрівся з представниками США і НАТО в Києві. Сторони теж обговорили оборонну співпрацю, виробництво ракет для Patriot та ситуацію на полі бою.

Також ми писали, що економіст Олексій Кущ вважає, що виробництво Patriot в Україні є більше маркетинговою заявою. Він каже, що виробництво ракет під час війни малоймовірне.

дрони Умєров Patriot
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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