Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов обговорив із партнерами зі США виробництво ракет для Patriot

Буданов обговорив із партнерами зі США виробництво ракет для Patriot

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 21:42
Буданов обговорив зі США та НАТО Patriot, фронт і оборонну співпрацю
Метью Вітакер та Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із представниками США та НАТО. Сторони обговорили оборонну співпрацю, виробництво ракет для Patriot і ситуацію на фронті.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Кирила Буданова.

На зустрічі порушили питання Patriot, війни та співпраці зі США

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк.

За словами Буданова, Україна вдячна Сполученим Штатам за незмінну підтримку та готова до подальшого розвитку системної співпраці у сфері оборони й безпеки.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо розвитку українсько-американських відносин і реалізації домовленостей, досягнутих між Києвом і Вашингтоном.

Читайте також:

Окрему увагу учасники переговорів приділили результатам двосторонніх перемовин президентів України та США в Анкарі. Зокрема, йшлося про ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Також учасники зустрічі проаналізували поточну ситуацію на фронті та обговорили вплив далекобійних і середньої дальності ударів по території Росії на перебіг бойових дій. Крім того, сторони оцінили, як такі удари можуть впливати на готовність російського керівництва та суспільства до відновлення переговорного процесу щодо завершення війни.

"Дякуємо партнерам і працюємо далі", — підсумував Буданов.

Буданов обговорив із партнерами зі США виробництво ракет для Patriot - фото 1
Кертіс Баззард та Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook
Буданов обговорив із партнерами зі США виробництво ракет для Patriot - фото 2
Сандра Аудкірк та Метью Вітакер. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на кадрові зміни у керівництві Збройних сил України. Він висловив вдячність Олександру Сирському за службу, позитивно оцінив призначення Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача ЗСУ та запевнив, що нове військове керівництво матиме його повну підтримку.

Новини.LIVE писали, що увечері 20 липня на тимчасово окупованій території Запорізької області агенти підрозділу "Загони Буданова" заявили про ліквідацію російського військового Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен". За даними підрозділу, він був учасником проросійських незаконних формувань та обіймав посаду заступника командира батальйону у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу угруповання "ДНР".

США Кирило Буданов Patriot
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації