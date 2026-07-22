Буданов обговорив зі США та НАТО Patriot, фронт і оборонну співпрацю

Метью Вітакер та Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із представниками США та НАТО. Сторони обговорили оборонну співпрацю, виробництво ракет для Patriot і ситуацію на фронті.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Кирила Буданова.

На зустрічі порушили питання Patriot, війни та співпраці зі США

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк.

За словами Буданова, Україна вдячна Сполученим Штатам за незмінну підтримку та готова до подальшого розвитку системної співпраці у сфері оборони й безпеки.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо розвитку українсько-американських відносин і реалізації домовленостей, досягнутих між Києвом і Вашингтоном.

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Окрему увагу учасники переговорів приділили результатам двосторонніх перемовин президентів України та США в Анкарі. Зокрема, йшлося про ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Також учасники зустрічі проаналізували поточну ситуацію на фронті та обговорили вплив далекобійних і середньої дальності ударів по території Росії на перебіг бойових дій. Крім того, сторони оцінили, як такі удари можуть впливати на готовність російського керівництва та суспільства до відновлення переговорного процесу щодо завершення війни.

"Дякуємо партнерам і працюємо далі", — підсумував Буданов.

Кертіс Баззард та Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Сандра Аудкірк та Метью Вітакер. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на кадрові зміни у керівництві Збройних сил України. Він висловив вдячність Олександру Сирському за службу, позитивно оцінив призначення Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача ЗСУ та запевнив, що нове військове керівництво матиме його повну підтримку.

Новини.LIVE писали, що увечері 20 липня на тимчасово окупованій території Запорізької області агенти підрозділу "Загони Буданова" заявили про ліквідацію російського військового Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен". За даними підрозділу, він був учасником проросійських незаконних формувань та обіймав посаду заступника командира батальйону у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу угруповання "ДНР".